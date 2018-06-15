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Умную ткань для одежды разработали исследователи. Она работает на силе трения
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Умную ткань для одежды разработали исследователи. Она работает на силе трения 

360tv.ru 1 час назад
Фото: N+1
Электронную ткань, выдерживающую стирку и способную считывать жесты без аккумулятора, разработали исследователи из Университета Китайской академии наук и Технологического института Джорджии. Об этом сообщил ACS Nano.
Как говорится в исследовании, трибоэлектрогенератор, встроенный в ткань, питает ее энергией от трения. Разработка Китая и США способна регистрировать прикосновения и жесты. Ткань можно мыть, не разрушая ее, и использовать для изготовления умной одежды, так как она пропускает воздух.
Материал состоит из трех слоев. В «сандвиче» между шелком и нейлоном слой электродов из углеродных нанотрубок и полиуретана. Карбонильные группы, которые содержатся в большинстве тканей, контактируют с с аминогруппами в полиуретане и образуют водородные связи, которые удерживают слои вместе.
После нескольких прикосновений к шелку, выступающим фрикционным слоем, скапливаются противоположные заряды. Движения руки перемещает электроны и генерирует электрический ток. Если на материале выделить области-кнопки, прикосновением к материалу будет возможно управление бытовой техникой и другими устройствами. Испытания показали, что ткань выдерживает две тысячи сгибов и погружение в воду без значительных изменений в ее электрических свойствах.
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