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Россия «испарит» космический мусор лазерной пушкой
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Daily Express: Россия готовится «испарять» космический мусор лазерной пушкой 

RT на русском 44 минуты назад
Фото: Reuters
Российская научная корпорация НКП СПП представила план создания лазерной установки, способной «испарять» находящийся на земной орбите космический мусор и вышедшие из строя спутники, сообщает Daily Express. Как сообщается, работа по созданию лазерной пушки уже начата. Как напоминает издание, космический мусор представляет серьёзную угрозу для работающих на орбите спутников и миссии освоения космоса.
Российская компания, «пользующаяся поддержкой Кремля», разрабатывает технологии, которые позволят «испарять» вышедшие из строя спутники и космический мусор и таким образом удалять их с земной орбиты, сообщает Daily Express.
Как напоминает издание, сегодня в верхних слоях атмосферы земли находятся около 170 млн предметов, называемых космическим мусором, включая вышедшие из строя спутники, отходы, обломки ракет и прочие металлы и камни, общий вес которых составляет около 7 тыс. тонн. При этом представляется возможным отследить движение всего 22 тыс. из них.
Столкновение с космическим мусором представляет опасность для работающих на орбите спутников, которые обеспечивают работу мобильных телефонов, телевидения и навигаторов на земле.
В связи с этим российская научно-производственная корпорация «Системы прецизиозного приборостроения» (НКП СПП), дочернее предприятие корпорации «Роскосмос», представила план по созданию «системы оптического обнаружения» с использованием твердотельного лазера и приёмно-передающей адаптивной космической системы.
Испарять космический мусор предлагается с помощью метода лазерной абляции, используя энергию нагревания для полного растворения предметов в пространстве. По сообщениям, работа над конструкцией, которая представляет собой телескоп диаметром 3 м, переделанный в лазерную пушку, уже начата.
Как предупреждают эксперты, включая специалистов NASA, космический мусор может нанести серьёзный урон миссии освоения космоса и полётам космических кораблей на низкой околоземной орбите.
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