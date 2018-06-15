Ученые нашли лягушку, пережившую всех динозавров 

Палеонтологи нашли уникальный образец одной из древнейших лягушек, которая жила еще во времена динозавров. Скелет лягушки отлично сохранился благодаря янтарной смоле, которая со временем застыла и превратилась в янтарь.
Такая «консервация» позволила ученым рассмотреть строение предка современных лягушек, и сделать предположение, где вид мог обитать.
66 миллионов лет назад произошло Мел-палеогеновое вымирание, уничтожившее наземных динозавров и освободившее массу экологических ниш, которые быстро заполнили выжившие организмы, — пояснили ученые.
Считается, что среди тех организмов были и лягушки, которые начали быстро эволюционировать.
Напомним, что отряд бесхвостых земноводных, куда сейчас входят лягушки и жабы, имеют большую эволюционную родословию, возрастом более 200 миллионов лет.
Но проследить их эволюцию было не так уж и просто: окаменелости встречаются очень редко, так как уже в то время лягушки обитали в водоемах, чья среда не способствует сохранению останков.
Имеющиеся у ученых данные свидетельствовали о том, что лягушки жили во влажных лесах около 66 миллионов лет назад, а старейшие образцы в янтаре, которые удалось обнаружить, датируются 40 миллионами лет назад.
Новая находка из Мьянмы побила все рекорды. По оценкам ученых, лягушка жила в середине мелового периода, примерно 99 миллионов лет назад. Новому виду дали название Electrorana limoae.