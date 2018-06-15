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Ученые нашли лягушку, пережившую всех динозавров
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Ученые нашли лягушку, пережившую всех динозавров 

Ридус 55 минут назад
Фото: Ридус
Палеонтологи нашли уникальный образец одной из древнейших лягушек, которая жила еще во времена динозавров. Скелет лягушки отлично сохранился благодаря янтарной смоле, которая со временем застыла и превратилась в янтарь.
Такая «консервация» позволила ученым рассмотреть строение предка современных лягушек, и сделать предположение, где вид мог обитать.
66 миллионов лет назад произошло Мел-палеогеновое вымирание, уничтожившее наземных динозавров и освободившее массу экологических ниш, которые быстро заполнили выжившие организмы, — пояснили ученые.
Считается, что среди тех организмов были и лягушки, которые начали быстро эволюционировать.
Напомним, что отряд бесхвостых земноводных, куда сейчас входят лягушки и жабы, имеют большую эволюционную родословию, возрастом более 200 миллионов лет.
Но проследить их эволюцию было не так уж и просто: окаменелости встречаются очень редко, так как уже в то время лягушки обитали в водоемах, чья среда не способствует сохранению останков.
Имеющиеся у ученых данные свидетельствовали о том, что лягушки жили во влажных лесах около 66 миллионов лет назад, а старейшие образцы в янтаре, которые удалось обнаружить, датируются 40 миллионами лет назад.
Новая находка из Мьянмы побила все рекорды. По оценкам ученых, лягушка жила в середине мелового периода, примерно 99 миллионов лет назад. Новому виду дали название Electrorana limoae.
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