Мезосферные облака снял фотограф над Новосибирском

«К сожалению, профессионального фотооборудования под рукой у мастера не оказалось, но даже на этих кадрах видна красота ярких серебряных полос, — сообщили в Большом планетарии. — Серебристые (мезосферные) облака — самые высокие облака на Земле, их высота может составлять до 85 км. Их природа и механизмы возникновения ещё до конца не изучены, но, скорее всего, они состоят из мелких кристалликов льда, сконденсировавшихся вокруг пылинок в атмосфере, в том числе под действием потока космических лучей. Таким образом, именно в зоне серебристых облаков наша атмосфера непосредственно встречается с космосом — облака имеют и земную, и космическую природу».

Евгению Тихонову уже удавалось сфотографировать серебристые облака. Облака на фоне темного неба светятся загадочным голубоватым светом. Как правило, наблюдение серебристых облаков возможно только летом — в июне-июле они доступны для наблюдения в Северном полушарии на широтах с 45˚ до 70˚.