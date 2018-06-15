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Мезосферные облака снял фотограф над Новосибирском
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Мезосферные облака снял фотограф над Новосибирском 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«К сожалению, профессионального фотооборудования под рукой у мастера не оказалось, но даже на этих кадрах видна красота ярких серебряных полос, — сообщили в Большом планетарии. — Серебристые (мезосферные) облака — самые высокие облака на Земле, их высота может составлять до  85 км. Их природа и механизмы возникновения ещё до конца не изучены, но, скорее всего, они состоят из мелких кристалликов льда, сконденсировавшихся вокруг пылинок в атмосфере, в том числе под действием потока космических лучей. Таким образом, именно в зоне серебристых облаков наша атмосфера непосредственно встречается с космосом — облака имеют и земную, и космическую природу».
Евгению Тихонову уже удавалось сфотографировать серебристые облака. Облака на фоне темного неба светятся загадочным голубоватым светом. Как правило, наблюдение серебристых облаков возможно только летом — в июне-июле они доступны для наблюдения в Северном полушарии на широтах с 45˚ до 70˚.
«География диктует свои условия наблюдения серебристых облаков, — говорят астрономы. — Как правило, их изучением занимаются астрономы России, Северной Европы, Канады. Отечественные ученые внесли огромный вклад в эту работу. При этом большая часть открытий в данной области принадлежит именно астрономам-любителям».
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