Ядерное оружие США уничтожит американцев без ответного удара

Ученые Мичиганского технологического университета выяснили, что применение США ядерного оружия погубит десятки миллионов американцев, даже если противник не нанесет ответный удар. Результаты исследования опубликовал журнал Safety.

Ученые рассмотрели новый сценарий применения ядерного оружия, когда государство наносит ядерный удар по противнику, но не получает ответа. В качестве примера ученые взяли США.

Расклад не оказался более оптимистичным: страна получит другой ответный удар — экологический. В распоряжении США около семи тысяч ядерных боеголовок, применение которых приведет к наступлению «ядерной зимы». В этом случае от голода погибнут около пяти миллионов американцев. Если же ударят тысячей боеголовок — около 140 тысяч американцев.

В своем исследовании мичиганские ученые также попытались вычислить число боеголовок, применении которых смягчат последствия для Земли. По завершению исследования ученые призвали ядерные державы ограничить свои ядерные арсеналы до 100 боезарядов. По словам физиков, их одновременное применение по-прежнему нанесет непоправимый экономический ущерб «условному противнику», но при этом оно не вызовет ядерной зимы и необратимых изменений климата.