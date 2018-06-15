Ещё
Ядерное оружие США уничтожит американцев без ответного удара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ядерное оружие США уничтожит американцев без ответного удара 

360tv.ru 1 час назад
Ученые Мичиганского технологического университета выяснили, что применение США ядерного оружия погубит десятки миллионов американцев, даже если противник не нанесет ответный удар. Результаты исследования опубликовал журнал Safety.
Ученые рассмотрели новый сценарий применения ядерного оружия, когда государство наносит ядерный удар по противнику, но не получает ответа. В качестве примера ученые взяли США.
Расклад не оказался более оптимистичным: страна получит другой ответный удар — экологический. В распоряжении США около семи тысяч ядерных боеголовок, применение которых приведет к наступлению «ядерной зимы». В этом случае от голода погибнут около пяти миллионов американцев. Если же ударят тысячей боеголовок — около 140 тысяч американцев.
В своем исследовании мичиганские ученые также попытались вычислить число боеголовок, применении которых смягчат последствия для Земли. По завершению исследования ученые призвали ядерные державы ограничить свои ядерные арсеналы до 100 боезарядов. По словам физиков, их одновременное применение по-прежнему нанесет непоправимый экономический ущерб «условному противнику», но при этом оно не вызовет ядерной зимы и необратимых изменений климата.
360tv.ru: последние новости
Илон Маск построит скоростную подземку Спутник‐ретранслятор «Цюэцяо» вышел к обратной стороне Луны Заметки с расистскими высказываниями Эйнштейна впервые вышли в печать
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков объяснил слова Путина о пенсиях 13-летней давности392
Боярский высказался о повышении пенсионного возраста305
Малахов привел Пугачеву в бешенство94
Отдых сотен россиян оказался под угрозой123
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность85
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
02:59
Отдых сотен россиян оказался под угрозой
Компании Личный счет
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение