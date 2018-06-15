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Скончался археолог, открывший Кударские стоянки в Южной Осетии
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Скончался археолог, открывший Кударские стоянки в Южной Осетии 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 14 июн — Sputnik. Археолог, ведущий научный сотрудник-консультант отдела палеолита Института истории материальной культуры РАН Василий Любин скончался в четверг, 14 июня, в возрасте ста лет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал «Бумага» со ссылкой на дочь ученого Наталья Любина.
По словам дочери Любина, археолог находился в больнице на плановых капельницах, когда у него неожиданно остановилось сердце.
Любин стал первым, кто открыл и всесторонне изучил стоянки древнего человека в Кударских пещерах Южной Осетии. При этом сам ученый считал это главным профессиональным успехом своей жизни. Любин совершил открытие пещеры Кударо I на территории Южной Осетии в 1955 году — в ней нашли богатый археологический материал, ставший основой для построения концепции развития древнейших культур Кавказа.
В январе 2018 года ученому исполнилось 100 лет. Завершив свою работу в полевых условиях в 2016 году, он продолжал трудиться на благо развития науки.
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