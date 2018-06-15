Скончался археолог, открывший Кударские стоянки в Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 14 июн — Sputnik . Археолог, ведущий научный сотрудник-консультант отдела палеолита Института истории материальной культуры РАН Василий Любин скончался в четверг, 14 июня, в возрасте ста лет в Санкт-Петербурге . Об этом сообщает портал «Бумага» со ссылкой на дочь ученого Наталья Любина.

По словам дочери Любина, археолог находился в больнице на плановых капельницах, когда у него неожиданно остановилось сердце.

Любин стал первым, кто открыл и всесторонне изучил стоянки древнего человека в Кударских пещерах Южной Осетии . При этом сам ученый считал это главным профессиональным успехом своей жизни. Любин совершил открытие пещеры Кударо I на территории Южной Осетии в 1955 году — в ней нашли богатый археологический материал, ставший основой для построения концепции развития древнейших культур Кавказа.

В январе 2018 года ученому исполнилось 100 лет. Завершив свою работу в полевых условиях в 2016 году, он продолжал трудиться на благо развития науки.