Ещё
Создан первый квантовый чип с бесконечной памятью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Создан первый квантовый чип с бесконечной памятью 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Физики из Голландии сконструировали первый в мире квантовый процессор, ячейки памяти которого обновляются быстрее, чем исчезают квантовые связи между ними.
Ученые еще ближе подошли к созданию реальных квантовых сетей, а после них — и к квантовым компьютерам, пишет издание nation-news.ru.
Физики подчеркнули, что использовать их достижение на практике пока невозможно. Придется увеличить частоту подобных обновлений содержимого кубитов в сотню раз, чтобы применять процессор для вычислений, но и это уже прорыв, показывающий, что квантовые компьютеры реальны.
Из-за того, что возникающие между кубитами процессора связи существуют гораздо меньше, чем ученые их устанавливают, квантовый компьютер не может работать постоянно. Время от времени он требует обновления.
Для создания нового процессора физики использовали небольшие синтетические алмазы и алгоритм запутывания. Главной частью модуля стал атом азота, помещенный среди атомов углерода.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Крымские ученые предсказали наступление ледникового периода «На них напало около десяти фанатиков». Нижнетагильский исследователь обнаружил улики на перевале Дятлова Иностранные ученые будут преподавать в СФУ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малахов привел Пугачеву в бешенство22
Украина наживает себе еще одного врага в Европе78
На Украине остро отреагировали на слова Трампа о Крыме872
Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца158
Раскрыт размер наследства Говорухина117
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
26:13
«Газпром» временно «победил» споре с «Нафтогазом»
Компании Рынки
02:32
Как Че Гевара стал символом капитализма
Общество
08:25
В повышении пенсионного возраста нашли плюсы
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение