Создан первый квантовый чип с бесконечной памятью

Физики из Голландии сконструировали первый в мире квантовый процессор, ячейки памяти которого обновляются быстрее, чем исчезают квантовые связи между ними.

Ученые еще ближе подошли к созданию реальных квантовых сетей, а после них — и к квантовым компьютерам, пишет издание nation-news.ru.

Физики подчеркнули, что использовать их достижение на практике пока невозможно. Придется увеличить частоту подобных обновлений содержимого кубитов в сотню раз, чтобы применять процессор для вычислений, но и это уже прорыв, показывающий, что квантовые компьютеры реальны.

Из-за того, что возникающие между кубитами процессора связи существуют гораздо меньше, чем ученые их устанавливают, квантовый компьютер не может работать постоянно. Время от времени он требует обновления.

Для создания нового процессора физики использовали небольшие синтетические алмазы и алгоритм запутывания. Главной частью модуля стал атом азота, помещенный среди атомов углерода.