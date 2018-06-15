Ещё
Жизнь после смерти есть: ученые поверили в Рай
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жизнь после смерти есть: ученые поверили в Рай 

Don't Panic 54 минуты назад
Фото: Don't Panic
Загробная может быть реальностью. В этом уверен Шон Кэрролл, профессор космологии и физики Калифорнийского технологического института.
Доктор Кэрролл объяснил, что душа, скорее всего, представляет собой ряд атомов, электронов или других субатомарных частиц. Они никуда не исчезают после гибели тела, их просто перестает сдерживать внешняя оболочка и элементы возвращаются в свои поля.
Согласно квантовой теории поля, для каждого типа частиц есть одно поле во Вселенной: одно для всех фотонов, другое для электронов и так далее. Таким образом выходит, что все составляющие создания просто разлетаются по своим местам, но не исчезают совсем. Такое поведение частиц может подтверждать и существование других нематериальных вещей, таких как Рай или Ад. В контексте теории они могут быть невидимыми квантовыми объектами нашей Вселенной, где, по оценке ученых, видимой материей является лишь малая часть.
Интересно, что немногим ранее похожее заявление сделали ученые из Северной Каролины. В частности, профессор Роберт Ланц утверждает: человек после смерти не исчезает, а просто начинает существовать в другом виде.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине остро отреагировали на слова Трампа о Крыме667
РФ обратилась с призывом к США из-за «Новичка»54
Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца97
Российский госдолг больше никому не нужен36
Раскрыт размер наследства Говорухина78
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
26:13
«Газпром» временно «победил» споре с «Нафтогазом»
Компании Рынки
02:32
Как Че Гевара стал символом капитализма
Общество
08:25
В повышении пенсионного возраста нашли плюсы
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение