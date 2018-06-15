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Британские ученые выяснили, где рождаются мемы
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Британские ученые выяснили, где рождаются мемы 

Пятый канал 25 минут назад
Команда исследователей из Университетского колледжа Лондона установила место, где появляются самые вирусные интернет-мемы. Выяснилось, сообщает Lenta.ru со ссылкой MIT Review, что практически весь мир сетевыми шутками снабжают всего две ветки обсуждений на международных имиджбордах: сабреддит the_donald на Reddit и обсуждение pol на 4chan.
Специалисты собрали в единую базу данных более 100 миллионов изображений распространяемых в сети на порталах Reddit, Twitter, 4chan и Gab, а также 700 тысяч — с портала KnowYourMeme. Затем ученые выделили визуально похожие файлы — и рассортировали их по группам, определив их контекст и тональность (например, расистские, политические, враждебные и так далее).
Больше всего мемов разных типов было опубликовано на 4chan, а пользователям Reddit интереснее всего политические шутки.
Исследователи уверены, что их разработка — это неоценимый подарок маркетологам и вообще все, кто активно работает с социальными сетями. Кроме того, именно созданный учеными алгоритм позволяет быстро вычислить недопустимый, враждебный, контент.
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