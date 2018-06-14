Ученые МГУ создали компактные преобразователи света

Ученые МГУ имени Ломоносова создали технологию преобразования светового излучения, которая может быть использована при разработке новых процессоров и запоминающих устройств. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

По словам автора исследования, кандидата физико-математических наук Бориса Афиногенова, световые волны способны переносить информацию гораздо эффективнее и быстрее, чем электрические сигналы.

Сейчас при разработке новых типов компактных преобразователей частоты оптического излучения используются объемные кристаллы размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.

"Это неприемлемо для использования их в нанофотонике", — отмечает ученый.

Ученые из МГУ в работе решили использовать фотонные кристаллы — многослойные структуры с толщиной слоев около 100 нанометров. Благодаря специальной металлической пленке толщиной около 30 нанометров ученым удалось добиться того, то свет в так называемой «запрещенной зоне» не отражается, а концентрируется. В результате можно изменять частоту входящего излучения.

"Поскольку использованный нами метод крайне чувствителен к геометрии образца, он может быть применен для создания сенсоров наночастиц и биологических объектов с исключительно низким уровнем фонового сигнала", — рассказал руководитель лаборатории нанооптики и метаматериалов МГУ Андрей Федянин.

Статья российских ученых опубликована в журнале Physical Review B.