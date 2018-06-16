Учёные из Китая обнаружили нового предка млекопитающих

Китайские учёные-палеобиологи обнаружили нового предка млекопитающих, который может полностью изменить гипотезу о том, что Азия является местом происхождения сумчатых.

Хорошо сохранившийся окаменелый скелет животного, получившего название Ambolestes zhoui, был обнаружен на севере КНР . По мнению ученых, это животное жило около 126 млн лет тому назад, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.

При помощи компьютерной томографии и трехмерных технологий учёным удалось воссоздать полную структуру скелета, которая имеет отличающиеся от современных млекопитающих особенности.

Ambolestes zhoui относится к ранним видам плацентарных, у него были отмечены смешанные характеристики как плацентарных, так и сумчатых.

При этом учёные напомнили, что на плацентарных и сумчатых приходятся 99% всех видов млекопитающих. Откуда они произошли и когда они начали различаться — это ключевые научные вопросы в международном исследовании эволюции млекопитающих. Последние открытие указывает на то, что Азия возможно не является центром происхождения сумчатых.

Напомним, самые древние окаменелости сумчатых животных, найденные к данному моменту, были обнаружены в Северной Америке. Возраст окаменелостей насчитывает 110 млн лет.

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