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Учёные из Китая обнаружили нового предка млекопитающих
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Учёные из Китая обнаружили нового предка млекопитающих 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Газета "Труд"
Китайские учёные-палеобиологи обнаружили нового предка млекопитающих, который может полностью изменить гипотезу о том, что Азия является местом происхождения сумчатых.
Хорошо сохранившийся окаменелый скелет животного, получившего название Ambolestes zhoui, был обнаружен на севере КНР. По мнению ученых, это животное жило около 126 млн лет тому назад, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.
При помощи компьютерной томографии и трехмерных технологий учёным удалось воссоздать полную структуру скелета, которая имеет отличающиеся от современных млекопитающих особенности.
Ambolestes zhoui относится к ранним видам плацентарных, у него были отмечены смешанные характеристики как плацентарных, так и сумчатых.
При этом учёные напомнили, что на плацентарных и сумчатых приходятся 99% всех видов млекопитающих. Откуда они произошли и когда они начали различаться — это ключевые научные вопросы в международном исследовании эволюции млекопитающих. Последние открытие указывает на то, что Азия возможно не является центром происхождения сумчатых.
Напомним, самые древние окаменелости сумчатых животных, найденные к данному моменту, были обнаружены в Северной Америке. Возраст окаменелостей насчитывает 110 млн лет.
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