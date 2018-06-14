Археологи из Петербурга нашли в Туве подвергшийся трепанации череп

Ученые из Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) в ходе археологических раскопок нашли в Туве череп, подвергшийся трепанации, сообщает пресс-служба учреждения. Это первый случай обнаружения такого фрагмента скелета на территории Центральной Азии.

Находка относится к I веку до нашей эры. Как установили специалисты, череп с отверстием диаметром около 6 сантиметров принадлежал женщине. Судя по украшениям и красивой одежде, она была представительницей народа хунну.

Череп отправят на экспертизу. Ученые должны будут выяснить, какой характер носит проведенная две тысячи лет назад трепанация — медицинский или ритуальный.