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Археологи из Петербурга нашли в Туве подвергшийся трепанации череп
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Археологи из Петербурга нашли в Туве подвергшийся трепанации череп 

АиФ Санкт-Петербург 24 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Ученые из Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) в ходе археологических раскопок нашли в Туве череп, подвергшийся трепанации, сообщает пресс-служба учреждения. Это первый случай обнаружения такого фрагмента скелета на территории Центральной Азии.
Находка относится к I веку до нашей эры. Как установили специалисты, череп с отверстием диаметром около 6 сантиметров принадлежал женщине. Судя по украшениям и красивой одежде, она была представительницей народа хунну.
Череп отправят на экспертизу. Ученые должны будут выяснить, какой характер носит проведенная две тысячи лет назад трепанация — медицинский или ритуальный.
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