Китайские ученые обнаружили нового предка млекопитающих

Куньмин, 14 июня / Синьхуа / — Китайские палеобиологи обнаружили нового предка млекопитающих, который может поколебать гипотезу о том, что Азия является местом происхождения сумчатых.

Хорошо сохранившийся окаменелый скелет животного, получившего название Ambolestes zhoui, был обнаружен в уезде Исянь автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/. По мнению ученых, это животное жило около 126 млн лет тому назад.

С помощью компьютерной томографии и трехмерных технологий ученые воссоздали полную структуру скелета, которая имеет отличающиеся от современных млекопитающих особенности, сообщил профессор Би Шуньдун из Юньнаньского университета, который возглавляет группу ученых по исследованию скелета.

Ambolestes zhoui относится к ранним видам плацентарных, у него были отмечены смешанные характеристики как плацентарных, так и сумчатых", — отметил профессор.

На плацентарных и сумчатых приходятся 99 проц. видов млекопитающих. Откуда они произошли и когда они начали различаться — это ключевые научные вопросы в международном исследовании эволюции млекопитающих.

"Наше открытие указывает, что Азия возможно не является центром происхождения сумчатых", — сказал Би Шуньдун.

Самые древние окаменелости сумчатых животных, найденные к данному моменту, были обнаружены в Северной Америке. Возраст окаменелостей насчитывает 110 млн лет.

На основе результатов исследования ученые создали базу данных и генеалогическое дерево ранних млекопитающих.

Результаты исследования были опубликованы в четверг по пекинскому времени на официальном сайте авторитетного научного журнала «Nature». -0-