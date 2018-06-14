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Чемпионат мира затруднит работу российских ученых
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Чемпионат мира затруднит работу российских ученых 

Индикатор 47 минут назад
Фото: Индикатор
Связанные с проведением XXI чемпионата мира по футболу меры безопасности обострят проблему доставки реактивов в российские научные лаборатории. В частности, временно запрещена пересылка радиоактивных веществ, необходимых биохимикам для работы. О ситуации пишет сайт журнала Nature.
Владимир Путин 11 мая подписал указ, приостанавливающий продажу и транспортировку опасных химических веществ и биологических материалов, в том числе токсичных и радиоактивных. Запрет продлится до 15 июля. Это продиктовано соображениями безопасности во время чемпионата мира. Документ распространяется только на города, в которых будут проходить матчи, но во многих из них, в том числе Москве, находится множество научных учреждений, которым такие реагенты нужны для проведения исследований.
Проблемы возникли, в частности, у лаборатории Константина Северинова в Сколковском институте науки и технологий, где используют радиоактивные нуклеотиды. Единственный отечественный производитель подобных веществ — Институт биоорганической химии РАН в Москве — был вынужден отменить поставку в связи с указом. «Это подрывает весь рабочий процесс в моей лаборатории», — рассказал Северинов Nature. Застопорилось сразу несколько проектов, в том числе исследование экспрессии отдельных генов, изучение влияние токсинов на живые клетки и эксперименты с технологией редактирования генома CRISPR/Cas9.
На проблему необходимых для проведения научных исследований в области биологии и химии реагентов в России ученые жалуются давно. Путин обещал улучшить ситуацию, но пока никаких конкретных мер власти не предприняли. Возможности отечественных производителей скудны, а многие вещества вообще не синтезируются в стране. Однако при заказе из-за рубежа ученые сталкиваются со строгими таможенными ограничениями, а также большим временем пересылки, что критично для многих экспериментов. Опрошенные редакцией Nature ученые отметили, что ситуация с реактивами сложна всегда, но чемпионат мира, хоть и временно, ухудшил ее еще сильнее.
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