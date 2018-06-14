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За стройками к ЧМ-2018 проследили из космоса
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За стройками к ЧМ-2018 проследили из космоса 

Ведомости 2 часа назад
Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос») при помощи спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) провели мониторинг строительства стадионов для чемпионата мира по футболу FIFA 2018, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу холдинга.
«Космическая съемка, использование специального программного обеспечения и отработанная методология наблюдения позволили оперативно отслеживать готовность спортивных объектов, а также городской инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Как отметил заместитель генерального конструктора РКС Виктор Селин, космический мониторинг позволяет властям, подрядчикам и «всем заинтересованным лицам» получать максимально объективную картину происходящего.
«Актуальная информация о поверхности Земли позволяет детально сверять происходящее с планами и оперативно выявлять отклонения», — сказал он.
Космический мониторинг существенно упрощает управление проектами и эффективно контролирует работы подрядчика. Стороны также могут привлекать данные космической съемки разных этапов строительства в качестве объективного доказательства в спорных ситуациях.
По сообщению РКС для наблюдений в строительстве используются космические аппараты с многоспектральными камерами, которые помогают отслеживать такие параметры, как качество применяемых материалов, состояние грунта, температуру поверхностей и другие».
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