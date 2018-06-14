За стройками к ЧМ-2018 проследили из космоса

«Космическая съемка, использование специального программного обеспечения и отработанная методология наблюдения позволили оперативно отслеживать готовность спортивных объектов, а также городской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Как отметил заместитель генерального конструктора РКС Виктор Селин, космический мониторинг позволяет властям, подрядчикам и «всем заинтересованным лицам» получать максимально объективную картину происходящего.

«Актуальная информация о поверхности Земли позволяет детально сверять происходящее с планами и оперативно выявлять отклонения», — сказал он.

Космический мониторинг существенно упрощает управление проектами и эффективно контролирует работы подрядчика. Стороны также могут привлекать данные космической съемки разных этапов строительства в качестве объективного доказательства в спорных ситуациях.

По сообщению РКС для наблюдений в строительстве используются космические аппараты с многоспектральными камерами, которые помогают отслеживать такие параметры, как качество применяемых материалов, состояние грунта, температуру поверхностей и другие».