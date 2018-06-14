Ещё
ИИ предсказал победителей ЧМ по футболу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Искусственный интеллект предсказал победителей чемпионата мира по футболу 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
До недавнего времени предсказанием результатов спортивных матчей занимались лишь люди и некоторые животные, включая любимого публикой осьминога-оракула Пауля. Однако теперь есть и более надежный подход: команда исследователей и программистов из Германии и Бельгии использовала нейросеть, созданную и обученную делать футбольные прогнозы.
Журнал Motherboard рассказывает, что их ИИ использовал целый ряд показателей, включая положение сборной в рейтинге FIFA, средний возраст игроков, их опыт игр в составе одной команды и предыдущие результаты, а также ВВП «материнской» страны, размеры ее населения и тому подобное. Компьютер провел 100 тысяч симуляций стартующего сегодня в России чемпионата мира, начиная от групповых матчей и заканчивая финалом, — и подсчитал вероятность победы каждой сборной.
Фаворитами оказались команды Испании и Германии с вероятностью стать победителями в 17,8 и 17,1 процента соответственно. При этом наиболее вероятный ход развития событий, предсказанный ИИ, ведет к победе немцев. Согласно этому сценарию, в четвертьфиналах сыграют Португалия и Франция, Бразилия и Бельгия, Испания и Аргентина, Германия и Англия; в полуфиналы пробьются Франция и Бразилия, Испания и Германия; и, наконец, в финале Германия победит Бразилию.
©Motherboard
Вероятность победы сборной России искусственный интеллект оценивает лишь в 0,4 процента. Впрочем, точность его предсказаний мы еще оценим: в конце концов, на результаты матчей влияет куда больше факторов, чем использовал ИИ. Скажем, замена тренера Испании накануне открытия ЧМ может серьезно повлиять на выступление сборной и результат игр в целом.
Naked-Science.ru: последние новости
Марсоход Opportunity переживает сильнейшую марсианскую пылевую бурю Исследование проливает свет на жизнь в тройной звездной системе альфы Центавра Удивительные факты о Земле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым хотят переименовать297
«Сделаете одолжение? Выйдете из Украины?»598
Знакомый рассказал о состоянии Говорухина7
Европу предупредили о «необратимых последствиях»66
Кудрин объявил о провале майских указов390
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
02:53
Тепла не ждите: синоптики о погоде в столице
Общество Новости Москвы
49:46
Звезда «Папиных дочек» признал отвергнутого сына
Шоу-бизнес
00:35
Знакомый рассказал о состоянии Говорухина
Шоу-бизнес Политика
00:27
Российская сеть фастфуда покинула США
Компании Политика
00:10
Бузова потеряла голос
Шоу-бизнес
04:41
Путин утвердил состав своей администрации
Политика
03:41
Кудрин объявил о провале майских указов
Экономика Другое
01:00
Крым хотят переименовать
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение