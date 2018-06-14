ИИ предсказал победителей ЧМ по футболу

Искусственный интеллект предсказал победителей чемпионата мира по футболу

До недавнего времени предсказанием результатов спортивных матчей занимались лишь люди и некоторые животные, включая любимого публикой осьминога-оракула Пауля. Однако теперь есть и более надежный подход: команда исследователей и программистов из Германии Бельгии использовала нейросеть, созданную и обученную делать футбольные прогнозы.

Журнал Motherboard рассказывает, что их ИИ использовал целый ряд показателей, включая положение сборной в рейтинге FIFA, средний возраст игроков, их опыт игр в составе одной команды и предыдущие результаты, а также ВВП «материнской» страны, размеры ее населения и тому подобное. Компьютер провел 100 тысяч симуляций стартующего сегодня в России чемпионата мира, начиная от групповых матчей и заканчивая финалом, — и подсчитал вероятность победы каждой сборной.

Франция, Фаворитами оказались команды Испании и Германии с вероятностью стать победителями в 17,8 и 17,1 процента соответственно. При этом наиболее вероятный ход развития событий, предсказанный ИИ, ведет к победе немцев. Согласно этому сценарию, в четвертьфиналах сыграют Португалия Бразилия и Бельгия, Испания и Аргентина , Германия и Англия ; в полуфиналы пробьются Франция и Бразилия, Испания и Германия; и, наконец, в финале Германия победит Бразилию.

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Вероятность победы сборной России искусственный интеллект оценивает лишь в 0,4 процента. Впрочем, точность его предсказаний мы еще оценим: в конце концов, на результаты матчей влияет куда больше факторов, чем использовал ИИ. Скажем, замена тренера Испании накануне открытия ЧМ может серьезно повлиять на выступление сборной и результат игр в целом.