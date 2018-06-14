Спутник-ретранслятор для китайской лунной миссии «Чанъэ-4» вышел на заданную орбиту

ШАНХАЙ , 14 июня. / ТАСС /. Запущенный Китаем 21 мая спутник-ретранслятор, который станет частью миссии лунного аппарата «Чанъэ-4», вышел на заданную орбиту. Об этом объявило в четверг Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Спутник, получивший название «Цюэцяо», вышел на гало-орбиту возле точки Лагранжа (L2) на расстоянии порядка 65 тыс. км от Луны в 11:06 по местному времени (06:06 мск) после более чем 20 дней полета. «Данный спутник стал первым в мире, который начал работу на этой орбите. Он послужит основой для миссии аппарата „Чанъэ-4“, который, как ожидается, станет первым в мире зондом, совершившим мягкую посадку на обратной стороне Луны», — приводит агентство «Синьхуа» заявление руководителя Китайской академии космических технологий (CAST) Чжан Хунтая.

Лунная миссия «Чанъэ-4» является одним из самых амбициозных проектов мировой космонавтики, который предусматривает осуществление первой мягкой посадки на обратной стороне Луны и установление оттуда связи с Землей через ретранслятор в точке Лагранжа L2. Данная миссия также позволит ученым получить платформу для дальнейшего изучения обратной стороны Луны. В состав «Чанъэ-4» войдут автоматическая лунная станция и луноход, который будет использован для геологических исследований. Запуск запланирован на конец этого года.

Китайская программа изучения Луны условно разделена на три части. В ходе первой в 2007 году был успешно осуществлен запуск аппарата «Чанъэ-1». Он проработал на орбите Луны 16 месяцев. В результате была составлена трехмерная карта ее поверхности с высоким разрешением.

В 2010 году к Луне был отправлен второй исследовательский аппарат для фотографирования районов приземления «Чанъэ-3». Вторая стадия китайской программы исследования естественного спутника Земли предусматривала доставку на его поверхность самоходного аппарата. В рамках третьей фазы, которая реализуется сейчас, на Землю должны быть доставлены образцы лунных пород. Космонавтов на Луну Китай планирует отправить до 2036 года.