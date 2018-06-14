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Китай первым в мире вывел спутник в точку L2 на обратной стороне Луны
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Китай первым в мире вывел спутник в точку L2 на обратной стороне Луны 

Говорит Москва 20 минут назад
Аппарат был запущен 21 мая с космодрома «Сичан» на юго-западе Китая.
Спуск аппарата на обратную сторону Луны запланирован на вторую половину этого года.
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