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Китай первым в мире вывел спутник в точку L2 на обратной стороне Луны
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Китай первым в мире вывел спутник в точку L2 на обратной стороне Луны
Говорит Москва
20 минут назад
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Аппарат был запущен 21 мая с космодрома «Сичан» на юго-западе
Китая
.
Спуск аппарата на обратную сторону Луны запланирован на вторую половину этого года.
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