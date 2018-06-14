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Китай первым в мире вывел спутник на точку L2 на обратной стороне Луны
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Китай первым в мире вывел спутник на точку L2 на обратной стороне Луны 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Китайский спутник-ретранслятор «Цюэцяо» («Сорочий мост») в четверг, 14 июня, успешно вышел в точку Лагранжа L2 на обратной стороне Луны, став первым в мире спутником, функционирующим на этой гало-орбите.
Как сообщили в Национальном космическом управлении Китая, спутник-ретранслятор «Цюэцяо» для лунной миссии «Чанъэ-4» был запущен 21 мая космодрома «Сичан» на юго-западе Китая, передает РИА «Новости».
В 11.06 по местному времени (06.06 мск) спутник-ретранслятор успешно вышел на точку Лагранжа L2, расположенную в 60 тыс. километрах от Луны.
В точке Лагранжа L2 орбитальный период объекта равен орбитальному периоду Земли, объект способен долгое время сохранять свою ориентацию относительно Солнца и Земли.
Ранее в США заявляли, что американские власти не должны оставлять без внимания наращивание Китаем инвестиций в производство и исследования, связанные с космическими технологиями.
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