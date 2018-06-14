Российские ученые создали новый тип оптической керамики

Команда исследователей Дальневосточного федерального университета сумела создать особые нанокристаллы из прозрачной керамики. Их можно использовать в оптической связи, в том числе в космосе, в высокоточных приборах, в изготовлении лазеров.

Сверхмалые кристаллы из прозрачной керамики были получены группой молодых ученых ДВФУ под руководством старшего научного сотрудника Школы естественных наук Дениса Косьянова. Это изобретение запатентуют в ближайшее время.

— Новые керамические материалы — это одно из основных направлений исследовательской деятельности ключевой лаборатории ДВФУ «Материалы». Уже сейчас мы создаем задел для будущего прорыва, привлекая российских и иностранных ученых из ведущих университетов и научно-исследовательских организаций. Кстати, команда лаборатории будет формироваться из талантливых молодых физиков, химиков, биологов и материаловедов, — заявил проректор по научной работе ДВФУ Кирилл Голохваст.

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