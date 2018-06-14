Ещё
Ученые: льды в Антарктике тают с рекордной скоростью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые: льды в Антарктике тают с рекордной скоростью 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Ученые предупреждают об увеличении скорости таяния льдов в Антарктике. Об этом сообщил сайт газеты «Известия».
Согласно исследованиям, которые были опубликованы 13 июня, скорость таяния достигла рекордного уровня.
«Это должно быть поводом для беспокойства для правительств, которым мы доверяем защиту наших прибрежных городов и общин», — заявил профессор Эндрю Шепард.
По мнению ученых, если не принимать соответствующих мер, то уже к 2070 году из-за таяния льдов поднимется уровень моря до 3,5 метров
Ранее специалисты NASA заявили, что крупнейший айсберг, отколовшийся от шельфового ледника Антарктиды, может скоро исчезнуть.
360tv.ru: последние новости
Карликовую галактику с ярчайшим ядром сфотографировали в NASA Роскосмос впервые показал на видео отсоединение «Союза» от ракеты‐носителя «Она превратила день в ночь»: сильнейшая песчаная буря нарушила работу марсохода Opportunity
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп объяснил необходимость России в G7136
США указали на «проблемы в Москве» из-за «Томагавка»83
Кризис неизбежен: рынки готовятся к большим проблемам138
Россиянин изобразил любовь с Эмили Ратаковски12
Названы главные недостатки россиян34
Видео
49:46
Звезда «Папиных дочек» признал отвергнутого сына
Шоу-бизнес
00:27
Российская сеть фастфуда покинула США
Компании Политика
04:41
Путин утвердил состав своей администрации
Политика
00:33
Россияне получат превосходство над мигрантами
Экономика
03:02
Siemens отказывается от газовых турбин
Компании
00:48
В Гватемале активизировался смертоносный вулкан
Катастрофы В мире
00:45
Якубович посетовал на «приходящих жрать» россиян
Шоу-бизнес Общество
00:48
Израиль показал убийцу «Панцирей»
Армия Оружие
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
01:56
Бойцы ВСУ подняты по тревоге
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение