Огромные запасы органики нашли на Церере. Ученые не думали, что это возможно

Космический зонд Dawn нашел на поверхности карликовой планеты Цереры огромные запасы органики. Ранее ученые не подозревали, что на этом космическом теле возможно такое количество «космического» вещества. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

Зонд еще давно нашел на Церере органику. Однако это считалось рядовой особенностью карликовых планет. Интереснее стало после того, как зонд нашел первые намеки на существование водного океана в недрах планеты.

Открытие заинтересовало ученых. Они задумались, как органика могла повлиять на состав вод этого огромного океана и на его эволюцию в прошлом. Во время исследования специалисты заметили, что породы на поверхности Цереры были скорее похожи на так называемые углистые хондриты — одни из самых распространенных типов астероидов, — а не на земные.

Важно заметить, что космическая и земная органика очень сильно отличаются как по составу, так и по спектру. В итоге оказалось, что поверхность Цереры примерно на 50% покрыта органикой, а не 6-10%, как считалось ранее.

Исследователи были удивлены, когда узнали о количестве органики на планете. Они отметили, что такие запасы органики нельзя объяснить тем, что на планету постоянно падают астероиды или кометы с аналогичным химическим составом. Ведь такие тела будут содержать крайне маленькое количество такого вещества.

Все началось с результатов, которые ученые получили в марте 2015 года с зонда Dawn. Исследователи зафиксировали две необычные структуры — белые пятна в кратере Оккатор и гору Ахуна, которая возвышалась над Церерой на четыре километра.

Позднее оказалось, что Ахуна — древний криовулкан, а белые пятна — источник временной атмосферы Цереры, состоявшей из водных паров. В ряде других регионов планеты нашли залежи «чистого» льда. Это означало, что поверхность Цереры постоянно обновляется. В противном случае эти льды должны были испариться в космос.

Ученые озаботились проблемой земных льдов, а именно — льдов Антарктики. Исследователи предупредили, что в регионе льды тают с рекордной скоростью.