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Ученые посчитали, сколько нужно людей для полета длиной в 6,3 тысячи лет
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Ученые посчитали, сколько нужно людей для полета длиной в 6,3 тысячи лет 

Вести.Ru 59 минут назад
Исследователи из Университета Страсбурга посчитали, сколько людей необходимо для успешного полета к ближайшей к Земле экзопланете Центавра b, путь до которой составит 6,3 тысячи лет. Как оказалось, экипаж для такого путешествия нужен сравнительно небольшой.
Планета Центавра b вращается вокруг красного карлика Проксима Центавра, это ближайшая к нашей планете звезда после Солнца. Исследователи полагают, что климат на экзопланете может быть похож на земной.
Вычислить идеальное количество людей для полета к Центавре b получилось помощью специального метода моделирования «Монте-Карло». Он учитывает все случайные события путешествия: внезапные смерти, бесплодие, несчастные случаи и другие.
По словам ученых, стартовый экипаж должен состоять из молодых и бездетных супружеских пар, так как им будет проще адаптироваться к новой среде. Рожать детей им следует в возрасте от 32-х до 40 лет.
Для успешного полета длиной в 6,3 тысячи лет на корабль необходимо поместить 98 человек. Исследователи отмечают, что для успешного полета будет необходимо ограничить рождаемость, чтобы избежать перенаселения и нехватки ресурсов.
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