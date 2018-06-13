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Физики создали квантовый чип с «вечной» памятью
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Физики создали квантовый чип с «вечной» памятью 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Открытие позволяет непрерывно обновлять содержимое кубитов по 10 раз в секунду, что делает их «вечными».
Физики из Голландии создали первый «алмазный» квантовый процессор, ячейки памяти которого обновляются быстрее, чем исчезают квантовые связи между ними. Об этом пишет Nature.
По словам физика из Сорбонны в Париже Жульены Лоры, открытие приблизило человечество к созданию реальных квантовых сетей и квантовых вычислительных устройств, и это вполне реально.
На этот раз ученые действовали на базе миниатюрных синтетических алмазов, учитывая особый алгоритм «запутывания» ячеек памяти. Открытие позволяет непрерывно обновлять содержимое кубитов по 10 раз в секунду, что делает кубиты «вечными».
Кубиты — это одновременно и ячейки памяти, и вычислительные модули квантового компьютера, которые могут хранить и логический ноль, и единицу благодаря законам квантовой физики.
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