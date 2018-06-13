Китайские ученые выявили гены, влияющие на цвет волос людей 

Ученые Пекинского института генетики при Академии наук Китая выявили более 100 генов, оказывающих влияние на цвет волос людей.
Данное исследование было проведено китайскими учёными в сотрудничестве с британским, нидерландским и другими зарубежными научными учреждениями, пишет газета Жэньминь жибао он-лайн.
В рамках исследования, специалисты точно определили цвет волос более чем у 300 тыс. человек различных национальностей, анализировали свыше 8 млн генов для выяснения соотношения между генами и цветом волос.
В итоге исследователи обнаружили более 100 генов, оказывающих влияние на цвет волос. По их мнению, это открытие имеет широкую сферу применения в области судебной медицины, предоставляя возможность точного определения цвета волос непойманных преступников с помощью образцов ДНК.
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