Исследование проливает свет на жизнь в тройной звездной системе альфы Центавра

Уровни рентгеновского излучения, исходящего от α Центавра А и α Центавра B (двух главных звезд в ближайшей звездной системе), сравнимы с теми, что излучает Солнце, согласно новому исследованию на основе наблюдений рентгеновской обсерватории «Чандра».

«Это отличные новости для α Центавра AB в плане перенесения излучаемой ими радиации возможной жизнью на какой-либо планете в их системах, — комментирует руководитель исследования Том Эйерс из Колорадского университета в Боулдере. — «Чандра» показывает нам, что у жизни должен быть шанс на успех на планетах любой из этих звезд».

Альфа Центавра находится примерно в 4,2 световых года от Солнца. Тройная звездная система состоит из AB-пары, вращающейся на близкой орбите вокруг друг друга, и отдаленного компаньона — проксимы Центавра. A и B — солнцеподобные звезды, тогда как проксима Центавра — маленький, тусклый красный карлик.

Пока не подтверждено существование ни одной планеты на орбитах α Центавра А и α Центавра B, так что все рассуждения о таких мирах строго гипотетические. Тем не менее астрономы продолжают их поиски.

Снимок двух самых ярких звезд тройной звездной системы альфы Центавра в рентгеновском спектре (справа) и снимок этой же системы в видимом свете / Рентгеновский спектр: NASA /CXC/University of Colorado/T.Ayres; оптика: Zdeněk Bardon/ESO Вокруг проксимы Центавра вращается планета проксима b, по размерам схожая с Землей. Она находится в зоне обитаемости — на расстоянии от своей звезды, на котором на поверхности планеты может быть жидкая вода. Однако красные карлики — очень активные звезды, часто излучающие сверхмощные вспышки, способные омыть планеты на своих орбитах огромными дозами радиации. Учитывая этот факт, многие ученые сомневаются в пригодности для жизни проксимы b и предполагают, что, если на ней и была когда-то атмосфера, она давно испарилась из-за активности ее материнской звезды.

Но радиоактивная ситуация вокруг α Центавра А и B совсем иная — опять же, согласно новому исследованию. Телескоп «Чандра» наблюдал за двумя звездами каждые шесть месяцев начиная с 2005 года, и Эйерс изучил все эти данные.

Он выяснил, что любые планеты, которые могут находиться в зоне обитаемости α Центавра А, получали бы меньшие дозы рентгеновского излучения, чем подобные миры, вращающиеся вокруг Солнца. Зона обитаемости α Центавра B получает в пять раз большую дозу радиации по сравнению с нашей Солнечной системой, но и этого недостаточно для того, чтобы остановить жизнь, по мнению исследователя.

Эйерс представил новое исследование в среду, 6 июня, на 232-й встрече Американского астрономического общества в Денвере. Некоторые результаты опубликованы в январе 2018-го в журнале Research Notes of the American Astronomical Society.