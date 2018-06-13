Американцы подсчитали «безопасное» число ядерных боеголовок

Джошуа Пирс из Технологического университета Мичигана в Хафтона ( США ) вместе с командой обновили модель «ядерной зимы» и попытались вычислить число боеголовок, применении которых смягчат последствия для Земли. По завершению исследования ученые призвали ядерные державы ограничить свои ядерные арсеналы до 100 боезарядов. Результаты своего исследования физики опубликовали в научном журнале Safety.

Физики и биологи начали задумываться о том, к каким последствиям может привести ограниченная ядерная война 35 лет назад. Тогда ученые установили, что применение нескольких десятков или сотен атомных боезарядов вызовет «ядерную зиму» (резкое похолодание климата, вызванное огромной массой пыли и сажи, выброшенной в атмосферу после ядерных атак). В этом случае смерть людей наступит не от термоядерного удара и радиации, а от массового голода и низкой температуры. Такие выводы сделал известный астроном Карл Саган

Однако в своих расчетах они не учитывали исчезновение глобальной торговой сети, сельского хозяйства и критически важных областей промышленности. Ученые использовали простые модели и компьютеры.

Пирс решил продолжить дело Сагана, используя более современные технологии. Он с командой решил вычислить число боеголовок, при применении которых последствия для климата и населения Земли окажутся менее катастрофическими.

Пакистан и Так, сегодня в мире ядерное оружие есть у девяти держав. Из них пять стран подписали Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года (США, Россия Франция , Британия и Китай ). Еще четыре страны считаются нарушителями режима — Индия КНДР , который «открыто» нарушает ДНЯО, и Израиль с его политикой «ядерной непрозрачности».

За долгие годы эти страны накопили около 15 тысяч боеголовок, авиационных бомб и прочих взрывных устройств., которые способны стереть всю жизнь с лица Земли. Согласно расчетам, применение даже одной тысячи боеголовок приведет к катастрофическим последствиям. За один год после условного конфликта между США и Китаем погибнет около пяти миллионов американцев. В дальнейшем число жертв будет расти из-за разрушенных торговых связей.

В связи с этим физики рекомендовали всем ядерным державам ограничить свои арсеналы до ста боезарядов. По словам физиков их одновременное применение по-прежнему нанесет непоправимый экономический ущерб «условному противнику», но при этом оно не вызовет ядерной зимы и необратимых изменений климата.

«Сегодня США тратит миллиарды долларов на поддержание ядерного арсенала, применение которого причинит не меньший вред для нас самих, чем для наших потенциальных противников. У некоторых других стран ситуация еще хуже — для Израиля или Северной Кореи применение ядерного оружия будет настоящим суицидом», — заключил физик.

Ранее ученые предсказали скорый закат человечества. По данным исследователей, уже к 2200–2400 годам планета станет непригодной для существования живых существ из-за увеличения потребления энергии. Это произойдет даже в случае снижения численности населения, прогнозируемого к 2100 году, и сокращения выброса в атмосферу парниковых газов.