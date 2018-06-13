Открытая лекция о мифах состоится в университете «МИСиС»

В Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» 16 июня состоится лекция-форум «Ученые против мифов».

Все желающие приглашаются на мероприятие, в ходе которого команда из 14-ти специалистов будет разрушать общественные предубеждения.

— Каждый ученый выступит с небольшой лекцией, где затронет один из мифов, ассоциирующийся в массовом сознании с его профессиональной сферой деятельности. Например, врач-диетолог Елена Мотова будет рассуждать на тему ошибок в сфере изучения здорового питания, — сообщили представители пресс-службы НИТУ «МИСиС».

Вход на мероприятие свободный. Начало лекции запланировано на 11:00 по адресу: Ленинский проспект, дом 4.