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Открытая лекция о мифах состоится в университете «МИСиС»
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Открытая лекция о мифах состоится в университете «МИСиС» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» 16 июня состоится лекция-форум «Ученые против мифов».
Все желающие приглашаются на мероприятие, в ходе которого команда из 14-ти специалистов будет разрушать общественные предубеждения.
— Каждый ученый выступит с небольшой лекцией, где затронет один из мифов, ассоциирующийся в массовом сознании с его профессиональной сферой деятельности. Например, врач-диетолог Елена Мотова будет рассуждать на тему ошибок в сфере изучения здорового питания, — сообщили представители пресс-службы НИТУ «МИСиС».
Вход на мероприятие свободный. Начало лекции запланировано на 11:00 по адресу: Ленинский проспект, дом 4.
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