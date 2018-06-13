Российские учёные нашли новый способ уничтожения космических отходов

Российские учёные открыли новый метод избавления от космического мусора — эксперты предложили выводить отходы с орбиты лазерным методом, сообщает «Русская планета».

Согласно докладу Российской академии наук , отечественные инженеры усовершенствовали технологию, придуманную их японскими коллегами. Предполагается, что воздействие лазерным лучом способно растворить мусор, находящийся в космосе, — главное лишь правильно подобрать мощность.

Сейчас специалисты намерены провести ряд экспериментов, а также разработать оптическую системы локации. В качестве главного устройства системы — лазера — учёные могут взять телескоп, который сейчас разрабатывают алтайские учёные. На данный момент наука признаёт космическими отходами свыше тринадцати тысяч объектов, находящихся в пространстве. Такое количество мусора мешает перспективному изучению Вселенной.