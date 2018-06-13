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Российские учёные нашли новый способ уничтожения космических отходов
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Российские учёные нашли новый способ уничтожения космических отходов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Российские учёные открыли новый метод избавления от космического мусора — эксперты предложили выводить отходы с орбиты лазерным методом, сообщает «Русская планета».
Согласно докладу Российской академии наук, отечественные инженеры усовершенствовали технологию, придуманную их японскими коллегами. Предполагается, что воздействие лазерным лучом способно растворить мусор, находящийся в космосе, — главное лишь правильно подобрать мощность.
Сейчас специалисты намерены провести ряд экспериментов, а также разработать оптическую системы локации. В качестве главного устройства системы — лазера — учёные могут взять телескоп, который сейчас разрабатывают алтайские учёные. На данный момент наука признаёт космическими отходами свыше тринадцати тысяч объектов, находящихся в пространстве. Такое количество мусора мешает перспективному изучению Вселенной.
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