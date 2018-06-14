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Обнаружены заметки Эйнштейна о стадной нации «грязных и тупых» китайцев
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Обнаружены заметки Эйнштейна о стадной нации «грязных и тупых» китайцев 

Lenta.ru 18 часов назад
Американо-немецкого физика-теоретика Альберта Эйнштейна уличили в «шокирующей» ксенофобиии по отношению к жителям Азии, в особенности китайцам, сообщает The Guardian.
Британское леволиберальное издание рассказывает о публикации путевых заметок ученого, сделанных во время поездки в Азию c октября 2022-го по март 2023-го. Старший редактор проекта «Бумаги Эйнштейна» в Массачусетском технологическом институте (США) Зеев Розенкранц, переведший заметки Эйнштейна, замечает, что ученый не собирался их публиковать.
В путевом дневнике Эйнштейн описывает жителей Поднебесной как «трудолюбивых, грязных, тупых людей». Ученый отмечает, что что китайцы «не сидят на скамейках во время еды, а сидят на корточках, как европейцы, когда те справляют нужду в лиственных лесах».
Эйнштейн считает, что «стадная нация» скорее «напоминает автоматы, чем людей», а также намекает на недостаточную физическую привлекательность китаянок. «Было бы жаль, если такие китайцы вытеснят все другие расы», — пишет ученый.
Также в путевых заметках физика упоминается о других жителях Азии. В частности, ученый пишет, что обитатели Коломбо (Шри-Ланка) «живут в большой грязи и значительном зловонии на уровне земли», а также «мало делают и в малом нуждаются». «Простой экономический цикл жизни», — пишет он.
Иное отношение физик демонстрирует к японцам, которых он считает «ненавязчивыми, порядочными, и в целом очень привлекательными». «Чистые души, как нигде среди людей. Нужно любить и восхищаться такой страной», — писал физик.
Эйнштейн в 1921 году стал лауреатом Нобелевской премии по физике. Ученый известен как один из создателей специальной теории относительности и внес решающий вклад (наряду с немецким математиком Давидом Гильбертом) в появление общей теорий относительности.
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