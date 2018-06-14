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Ученые узнали, сколько народу нужно для полета к ближайшей экзопланете
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Ученые узнали, сколько народу нужно для полета к ближайшей экзопланете 

Газета «Труд» 43 минуты назад
Французские ученые рассчитали минимальный размер экипажа, необходимый для успешного полета к Проксиме b — ближайшей к Земле экзопланете. Об этом сообщает портал N+1.
Этим вопросом задались специалисты из Страсбургского университета Фредерик Маран и Камиль Белуффи. Они определили, что полет займет 6,3 тысячи лет. Затем исследователи провели компьютерную симуляцию, исходя из различных принципов социальной инженерии. Сценарий учитывал случайные и естественные смерти участников экспедиции, возможное бесплодие, а также уровень вероятности забеременеть и ограничения из-за риска кровосмешения.
Выяснилось, что для колонизации Проксимы b необходимо как минимум 98 человек — 49 мужчин и 49 женщин. Именно такое число космонавтов позволит экипажу не только выжить, но и производить здоровое потомство и полностью исключить кровосмешение (за исключением ранних этапов полета). Оптимальным плодородным окном оказался возраст 32-40 лет — рожая детей в этот период, люди смогут обеспечить стабильный прирост населения корабля и поддержать баланс между молодыми и старыми членами экипажа. Кроме того, полагают авторы исследования, в этом случае эпидемия, которая может произойти в середине путешествия, не приведет к полной гибели всех участников экспедиции.
Экзопланета Проксима b была открыта в 2016 году. Она находится от Земли на расстоянии в 4,22 световых года. Предполагается, что это каменистая планета размером с Землю с равновесной температурой около −39 градусов Цельсия. Она вращается вокруг красного карлика Проксима Центавра.
Вопрос о пригодности Проксимы b для существования жизни является дискуссионным, поскольку звезда слишком часто переживает мощные вспышки. Недавно ученые зарегистрировали вспышку, которая за 10 секунд увеличила яркость звезды в тысячу раз.
Излучаемая при этом радиация может привести к смерти живых организмов. Чтобы пережить подобные события, Проксима b должна иметь такое же мощное магнитное поле, как у Земли, и плотную атмосферу.
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