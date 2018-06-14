Сколько человек нужно для межзвездного перелета?

Ученые из Страсбургского университета подсчитали, сколько человек понадобится для экспедиции к ближайшей экзопланете, Центавре b. Путь до нее составит 6,3 тысячи лет, и, разумеется, для такой миссии понадобится классический корабль поколений. И на удивление его экипаж оказался не столь велик, как представляется на первый взгляд.

Для вычисления оптимального числа людей в экипаже ученые воспользовались методом Монте-Карло, то есть одним из способов статистического моделирования, где процесс моделируется при помощи генератора случайных величин, причем много раз, и на этом материале выстраиваются вероятностные характеристики задачи. Так как аналитически смоделировать столь длительный процесс при столь многих переменных нельзя, то ученые воспользовались именно таким методом, учитывая и случайные смерти, и несчастные случаи, и бесплодие, и многое другое.

В результате оказалось, что для успешного полета сроком в 6,3 тысячи лет, на корабль должно взойти 98 человек. Это должны быть молодые и бездетные супружеские пары, а все дети должны появиться уже на борту корабля. Экипажу придется принять меры для борьбы с перенаселением, а значит, вопрос рождаемости будет строго регулироваться.

Насколько вообще нужна такая экспедиция, сказать трудно. Но численность ее экипажа, тем не менее, уже рассчитана.