Астрономы выяснили, из скольких галактик состоит наш Млечный Путь

Анализ движения нескольких групп звезд в гало Млечного Пути, проведенный командой астрономов из Гронингенского университета ( Нидерланды ), позволяет предположить, что наша Галактика в прошлом пережила как минимум пять небольших и одно масштабное столкновение. Результаты исследования представлены в журнале Astrophysical Journal Letters.

Работа основана на втором выпуске спутника ESA «Gaia», который предоставил астрономическому сообществу точную информацию о положении и движении миллионов звезд.

«Наша цель — понять, как развивался Млечный Путь. Общепринятый механизм эволюции галактик заключается в слияниях меньших структур, которые образуют более крупные звездные дома. Однако главным вопросом остается размер первичных компонентов: сливается ли много маленьких галактик или несколько крупных? И поскольку большинство звезд в гало Млечного Пути считаются остатками таких событий, я со своими коллегами сосредоточился именно на этих объектах», — рассказывает Хельмер Коппельман, ведущий автор исследования.

Изначально ученые выделили информацию о звездах, расположенных на расстоянии до 3000 световых лет от Солнца, так как для них «Gaia» собрал самые точные данные о положении и движении. Затем они отфильтровали звезды из диска Млечного Пути, которые движутся вокруг центра нашей Галактики. В итоге у астрономов осталась группа из примерно 6000 светил, проживающих в гало.

Вычислив их траекторию, Хельмер Коппельман и его команда смогли идентифицировать группы звезд, имеющих общее происхождение.

«Мы обнаружили пять небольших кластеров, которые, по нашему мнению, являются остатками пяти событий слияния. Кроме этого, нам удалось идентифицировать одно крупное скопление, имеющее ретроградное движение относительно диска Млечного Пути. Это указывает на слияние с большой галактикой в прошлом, которое, как мы считаем, изменило структуру нашей Галактики. В результате мы можем сказать, что Млечный Путь сформировался в результате одного масштабного и нескольких небольших слияний», — поясняет Хельмер Коппельман.

Теперь астрономы планируют исследовать звезды, находящиеся на расстоянии более 3000 световых лет от Солнца, чтобы выявить больше участников идентифицированных потоков. Вместе с моделированием эволюции галактик полученные данные должны предоставить захватывающие новые гипотезы развития Млечного Пути.