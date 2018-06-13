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Военные исследуют загадочные пирамиды в Антарктиде
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Военные исследуют загадочные пирамиды в Антарктиде 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Антарктида скрывает множество загадок нашей цивилизации и некоторые полагают, что на её территории есть постройки инопланетян. Загадочные пирамиды в Антарктиде были найдены ещё несколько лет назад и в прошлом году группа исследователей пыталась их изучить, но экспедиция таинственно исчезла, не было даже сигнала о помощи. В этом году было решено отправить группу американских военных, чтобы понять природу происхождения пирамид в Антарктиде и найти следы пропавших учёных. Военные должны будут выяснить то, каким образом были воздвигнуты таинственные пирамиды и выяснить, являются ли пирамиды рукотворными постройками или это природные горы и в них нет ничего мистического. Сторонники всего тайного уверены, что раньше на территории Антарктиды существовала высокоразвитая цивилизация и после её исчезновения осталось много таинственных построек, которые разбросаны по всей Антарктиде и в последнее время всё чаще попадают на фото и карты от компании Google. Учёные уверены в том, что в Антарктиде был совершенно другой климат, но в последствии земля стала покрыта льдами и есть вероятность того, что именно в Антарктиде скрывается знаменитая Атлантида.
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