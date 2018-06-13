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Ученые разрабатывают миссию по доставке грунта с Марса
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Ученые разрабатывают миссию по доставке грунта с Марса 

360tv.ru 1 час назад
В рамках проекта «ЭкзоМарс» российские ученые разрабатывают миссию по доставке на Землю грунта с Марса. Об этом сообщил РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя института космических исследований РАН Льва Зеленого.
«На будущее мы думаем о подготовке миссии по возврату грунта с Фобоса, и наконец, это, конечно, будет шагом к более сложной миссии по возврату грунта с Марса», — рассказал Зеленый.
По его словам, сейчас реализован первый этап по отправке к Красной планете межпланетной станции для исследования планеты с орбиты. Планируется запуск к Марсу российско-европейской посадочной станции. Этот проект станет возможным после 2025 года. Сперва перед учеными стоит миссия под названием «Бумеранг» по доставке на Землю грунта со спутника Марса — Фобоса.
Сейчас идет обсуждение участия в этих проектах Европейского космического агентства.
В 2017 году Роскосмос презентовал видеоролик о второй экспедиции «ЭкзоМарс», в котором продемонстрировал марсоход с уникальной бурильной установкой на борту. Установка способна брать пробы с глубины до двух метров. Основной задачей марсохода является изучение поверхности и атмосферы Марса в районе посадки, а также поиск следов существования на планете жизни.
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