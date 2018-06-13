В июле казанцев ожидают два редких астрономических явления

Сразу два астрономических феномена — сближение Земли и Марса и полное лунное затмение — можно будет наблюдать в небе в ночь с 27 на 28 июля. Как сообщает пресс-центр КФУ по ссылкой на профессора Института физики, директора Астрономической обсерватории им. Энгельгардта Юрия Нефедьева, в последний раз такое совпадение происходило в 1830 году.

«Сближение Земли и Марса происходит примерно раз в два года. Эти события называются противостояниями, потому что Красная планета в это время находится на небе на линии, соединяющей Солнце, Землю и Марс. Марс и Земля в июльскую ночь приблизятся друг к другу на минимальное расстояние 56-58 миллионов километров», — рассказал ученый.

Но, по словам астронома, увидеть рельеф Марса можно только в профессиональные телескопы и при ясном небосводе. В одно из таких противостояний ученые открыли спутники Марса Фобос и Деймос.

Также земляне в ночь с 27 на 28 июля смогут увидеть самое длинное в XXI веке лунное затмение.

«Луна будет полностью находиться в тени Земли около 104 минут, примерно на 15 минут больше, чем обычно», — рассказал Нефедьев. Правда, россияне, в отличие от жителей Азии и Африки, увидят только частную фазу затмения.

Также летом можно будет наблюдать еще несколько астрономических явлений: частное солнечное затмение 13 июля и 11 августа, метеорный поток Персеид (17 июля — 24 августа), комету Panstarrs в июле-августе, а с 20 августа по конец ноября — комету Джакобини-Циннера.