Тяжелая «Ангара» выведет на орбиту 600 спутников

На ракете-носителе запустят космические аппараты российской глобальной системы «Сфера».

600 спутников российской глобальной системы «Сфера» планируется вывести на орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя «Ангара-5». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора государственной корпорации «Роскосмос» Николая Севастьянова.

«Спутники планируется запускать кластерами на тяжелой ракете «Ангара-5», которая уже разработана», — цитирует агентство Севастьянова.

По его словам, в системе «Сфера» будут использоваться малогабаритные низкоорбитальные спутники. Благодаря им планируется обеспечить в режиме реального времени оптическое наблюдение и подвижную связь в любой точке земного шара.