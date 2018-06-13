Ещё
Тяжелая «Ангара» выведет на орбиту 600 спутников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тяжелая «Ангара» выведет на орбиту 600 спутников 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
На ракете-носителе запустят космические аппараты российской глобальной системы «Сфера».
600 спутников российской глобальной системы «Сфера» планируется вывести на орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя «Ангара-5». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора государственной корпорации «Роскосмос» Николая Севастьянова.
«Спутники планируется запускать кластерами на тяжелой ракете «Ангара-5», которая уже разработана», — цитирует агентство Севастьянова.
По его словам, в системе «Сфера» будут использоваться малогабаритные низкоорбитальные спутники. Благодаря им планируется обеспечить в режиме реального времени оптическое наблюдение и подвижную связь в любой точке земного шара.
ТК «Звезда»: последние новости
Отделение корабля «Союз» от ракеты-носителя впервые показали на видео На Марсе в недавнем прошлом была жизнь – академик РАН Космический центр Хруничева представит концепцию многоразовой ракеты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия заплатит за Донбасс174
Бойцы ВСУ подняты по тревоге78
Рубль рухнул ниже психологической отметки136
«Это намного серьезнее, чем санкции»30
Погибшая на Волге семья сняла «пророческое» видео201
Видео
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
01:56
Бойцы ВСУ подняты по тревоге
В мире Армия
01:11
Дочь Трампа высмеяли за пословицу
В мире
00:49
Апокалипсис по договору: как воюют с ядерным оружием
Статьи Оружие
03:04
Россия заплатит за Донбасс
Экономика В мире
01:45
Иран предупредил КНДР о непредсказуемости Трампа
В мире
00:22
Погибшая на Волге семья сняла «пророческое» видео
Происшествия
01:00
Рубль рухнул ниже психологической отметки
Рынки Экономика
03:40
Пенсионный возраст могут повысить завтра
Общество Другое
02:47
Возможности С-500 впечатлили американцев
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение