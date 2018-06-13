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Ученые из Сколтеха нашли возможность получить материал тверже победита на 50%
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Ученые из Сколтеха нашли возможность получить материал тверже победита на 50% 

ТАСС 29 минут назад
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Химики из России и Китая обнаружили возможность синтезировать новый сверхтвердый материал, который тверже победита на 50%, в перспективе его можно будет использовать в буровых технологиях, машиностроении и других областях.
Об этом сообщает в среду пресс-служба Сколковского института науки и технологий (Сколтеха).
Высокотвердые вещества применяются в буровых технологиях, машиностроении, металлообработке и других различных областях промышленности. Самый твердый из таких материалов — алмаз, однако он и самый дорогостоящий. В буровых головках, например, используют более дешевый победит (композит карбида вольфрама с кобальтом). За 80 лет со времени создания победита так и не появилось материала, который может составить ему конкуренцию.
"Ученые из Сколтеха под руководством профессора Артема Оганова с помощью созданного им эволюционного алгоритма USPEX предсказали новый материал, который можно синтезировать при нормальном давлении и который может успешно конкурировать с победитом по двум самым важным параметрам: твердости и трещиностойкости. Уступая победиту по трещинностойкости на 20%, новый материал превосходит победит по твердости на 50%", — говорится в сообщении.
Новым материалом оказалось ранее неизвестное вещество — WB5, который можно легко получить в нормальных условиях. По словам авторов исследования, подобная система вольфрам-бор была предметом огромного числа экспериментальных и теоретических работ, однако это соединение ранее так и не было обнаружено.
"Прежде чем мы обнаружили этот материал, мы изучили на компьютере множество систем, предсказывая стабильные химические соединения и рассчитывая их свойства. Это были интересные вещества, но с победитом они соревноваться не могли. В какой-то момент я даже подумал, что нам не удастся победить победит, и не зря этот материал удерживал свою нишу почти столетие. И вдруг забрезжил свет на горизонте, и мы нашли уникальное соединение — WB5", — рассказал руководитель исследования Артем Оганов, слова которого цитирует пресс-служба вуза.
Исследование было выполнено в рамках проекта компании «Газпром нефть», направленного на создание новых материалов для буровых технологий. Результаты исследования опубликованы престижном научном журнале The Journal of Physical Chemistry Letters.
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