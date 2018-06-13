Баобабы начинают массово погибать, заявили ученые

Одни из самых старых деревьев на планете начали массово гибнуть. Ученые заявили, что девять из тринадцати баобабов Африки погибли, а остальные деревья находятся в очень плохом состоянии.

Ученые затрудняются ответить, почему это происходит. Вероятно, это может быть связано с засухой.

С другой стороны, подобные проблемы должны были затронуть все деревья, а не только самые большие и древние баобабы, — комментирует Сара Вентер из университета Витватерсранда в Йоханнесбурге

Напомним, что баобабы — деревья-долгожители, которые могут расти на протяжении тысячи лет. У баобаба нет годичных колец, поэтому достоверно определить возраст старых растений не представляется возможным. Единственный метод, которым можно предсказать возраст дерева — радиоуглеродный анализ.

Эти деревья обладают особой живучестью. По словам очевидцев, баобабы не раз выдерживали набеги слонов, которые объедают почти всю листву, выживали после серьезных бурь и ударов молний.

Недавно группа исследователей из Института океанографии в Вудс-Хоул заявила, что баобабы, растущие в африканских саваннах, начали массово гибнуть.

С 2005 года ученые изучали засушливые регионы Африки, в том числе и растительность в этих местностях. Путешествуя в эти районы, ученые общались с местными жителями, которые указывали на самые древние баобабы.

Затем это проверялось с помощью радиоуглеродного анализа. Ученым удалось определить возраст более 60 деревьев, растущих на юге и востоке Африке, а также на Мадагаскаре

В процессе исследования мы раскрыли «секрет» живучести баобабов. Дело в том, что при отмирании старого слоя дерева, его корни начинают выращивать новый побег рядом со стволом. Новые стебли обвивают дерево, делая ствол широким и прочным, — отметили авторы работы.

Недавно ученые обратили внимание, что одни из древнейших баобабов, чей возраст превышал 1,3−2 тысячи лет, стали погибать по неизвестным причинам. Окружающая среда за последние 12 лет наблюдения не поменялось, отмечают исследователи.

Ученые заметили, что гибель баобаба начиналась с того, что самый древний «ствол» дерева внезапно падал и отмирал, и за ним следовали все остальные части баобаба. Местные жители и исследователи отмечали, что происходило все очень быстро.

Точная причина «эпидемии» пока неизвестна. Возможно, это явление связано с изменением климата и усилением засухи на юге Африки.