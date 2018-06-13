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Иностранные ученые будут преподавать в СФУ
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Иностранные ученые будут преподавать в СФУ 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
В СФУ начался прием заявок на конкурс «Иностранный профессор», объявленныый Дирекцией Программы повышения международной конкурентоспособности (Проект 5-100). Суть конкурса в том, чтобы привлечь к преподаванию в университете зарубежных ученых, имеющих значимый научно-педагогический потенциал, пояснили в пресс-службе вуза. Цель — повысить качество образовательного процесса и научных исследований.
Инициатива по приглашению иностранного специалиста должна исходить от института СФУ, кафедры, ректората, научного коллектива университета. Средства на то, чтобы обеспечить его пребывание в Красноярске, выделяются из бюджета Проекта 5-100. Они пойдут на выплату ему гонорара, оплату проезда, проживания, а также услуг лица, ответственного за его сопровождение на новом месте. Подразумевается, что контракт с приглашенным ученым будет заключен не менее чем на месяц в 2018 году.
Предложения о приёме на работу иностранного учёного рассматриваются на конкурсной основе.
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