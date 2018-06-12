Ещё
Магнитный переключатель сможет управлять электронными торнадо в сверхпроводниках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Магнитный переключатель сможет управлять электронными торнадо в сверхпроводниках 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Ученые изобрели магнитные переключатели для управления завихрениями тока в сверхпроводниках. Разработка поможет значительно улучшить сверхпроводящие свойства материалов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Nanotechnology.
В сверхпроводящих материалах электрическое сопротивление практически равно нулю, то есть свободные заряды передвигаются в них практически без препятствий. Однако из-за этого возникают спонтанные «торнадо» — завихрения в потоке электронов. Они создают дополнительное сопротивление и снижают сверхпроводящие свойства. Международная группа ученых создала магнитное устройство, с помощью которого можно управлять этими вихрями.
Разработка ученых представляет с собой тонкую пластину, которая кладется на сверхпроводник. Каждая ячейка этой пластины состоит из крошечного магнита, длиной порядка нанометра. Изменяя ориентацию этих наномагнитов, можно влиять на свойства сверхпроводника. В серии экспериментов ученые смогли контролировать, в каких местах будут возникать электронные «торнадо» и даже перемещать их.
В предыдущих исследованиях ученым удавалась зафиксировать положение вихрей, но не получалось изменять их положение. В результате закрепленные «торнадо» оставались на одном и том же месте. В новом исследовании наномагниты можно «включать» и «выключать» в любых, не обязательно одних и тех же, местах. Разработка дает исследователям гораздо большую свободу действий. Изменяя места вихрей, можно в режиме реального времени управлять параметрами сверхпроводящего материала.
Видео авторов статьи
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Индикатор: последние новости
Искусственный интеллект научился видеть сквозь стены Найдены «потерянные» землетрясения в Антарктиде Найдена оптимальная стратегия для глобального Интернета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция запустила газопровод в обход России474
Неизвестные захватили заложников в Париже53
Полуголые учительницы встали на защиту коллеги335
«Руки-базуки» нашел свою вторую половинку22
Путин обнадежил россиян802
Видео
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
00:49
Апокалипсис по договору: как воюют с ядерным оружием
Статьи Оружие
01:45
Иран предупредил КНДР о непредсказуемости Трампа
В мире
00:34
Умер Яков Бранд
Общество Наука
00:22
Ургант вызвал гнев россиян своим поступком
Шоу-бизнес
03:12
На премьером Канады нависла «угроза»
В мире Рынки
03:54
Украина подала на Россию в суд
В мире Конфликты
01:30
Капитан злополучного катамарана на Волге был пьян
Происшествия
00:27
Россия может «потерять» известного юмориста
Шоу-бизнес
01:30
Кровавая трагедия на Волге унесла 11 жизней
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение