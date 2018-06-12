Как мог бы выглядеть Бог? Ученые дали ответ

Исследователи из Университета Северной Каролины опросили американцев о том, как, по их мнению, выглядит Бог. На основе каждого предположения были составлены эскизы, которые затем объединили в один «фоторобот». Оказалось, что американские христиане представляют лицо Господа достаточно женственным и молодым.

В проекте участвовали граждане США разных полов, рас и политических убеждений. Поэтому ученые смогли составить фотороботы для каждой группы в отдельности. Так, например, консерваторы представляют Бога более белым и властным, а либералы — придают его лицу более утонченные черты. Афроамериканцы построили портрет, обладающий характерными особенностями их расы. Результаты эксперимента опубликованы в научном журнале PLOS One.

Слева Бог в представлении либералов, справа — консерваторов

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