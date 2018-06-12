Расчеты космических войск ВКС провели более 200 тысяч сеансов связи с космическими аппаратами за полгода

Средствами Главного центра предупреждения о ракетном нападении обнаружено около 50 пусков отечественных и иностранных баллистических ракет, и ракет космического назначения.

Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления космических войск Воздушно-космических сил провели свыше 210 тысяч сеансов связи с космическими аппаратами российской орбитальной группировки. Средствами Главного центра предупреждения о ракетном нападении обнаружено около 50 пусков отечественных и иностранных баллистических ракет, и ракет космического назначения.

В ходе проведения специальных работ по контролю изменения космической обстановки специалисты Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС осуществили контроль за выводом на орбиты около 160 космических аппаратов и прекращением баллистического существования свыше 180 космических объектов.

В целях выполнения приоритетных задач в летнем периоде обучения в Воздушно-космических силах спланировано более 200 учений различного уровня, и более 800 сборовых мероприятий с различными категориями военнослужащих.