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Расчеты космических войск ВКС провели более 200 тысяч сеансов связи с космическими аппаратами за полгода
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Расчеты космических войск ВКС провели более 200 тысяч сеансов связи с космическими аппаратами за полгода 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Средствами Главного центра предупреждения о ракетном нападении обнаружено около 50 пусков отечественных и иностранных баллистических ракет, и ракет космического назначения.
Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления космических войск Воздушно-космических сил провели свыше 210 тысяч сеансов связи с космическими аппаратами российской орбитальной группировки. Средствами Главного центра предупреждения о ракетном нападении обнаружено около 50 пусков отечественных и иностранных баллистических ракет, и ракет космического назначения.
В ходе проведения специальных работ по контролю изменения космической обстановки специалисты Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС осуществили контроль за выводом на орбиты около 160 космических аппаратов и прекращением баллистического существования свыше 180 космических объектов.
В целях выполнения приоритетных задач в летнем периоде обучения в Воздушно-космических силах спланировано более 200 учений различного уровня, и более 800 сборовых мероприятий с различными категориями военнослужащих.
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