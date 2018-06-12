Ещё
Наши в деле: русские ученые, изменившие ход истории
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наши в деле: русские ученые, изменившие ход истории 

Anews 57 минут назад
Фото: Anews
Русские люди долгое время славятся своей изобретательностью, и эти известные ученые являются ярким тому примером. Эти научные работники изобрели множество технологий, которые распространились по всему миру и используются в современности.
Игорь Сикорский
Реализоваться деятель получил шанс лишь за границей, переехав в США и открыв там собственную фирму по производству вертолетов. Прототип винтокрылой техники он презентовал в 1910, и уже через два года он изобрел первый самолет с парой моторов. В 1939 году, находясь на территории Штатов, он смог собрать первый экспериментальный вертолет. Александр Попов
Ученый презентовал первый в мире радиоприемник перед студентами во время лекции Санкт-Петербурга, что происходило в далеком 1886 году. Опубликовать где-либо итоги своих работ деятель не мог, поскольку трудился в Морском ведомстве. Между тем, Гульельмо Маркони, итальянский радиотехник, сумел первым запатентовать изобретение позже, лишь в 1897, наладив серийное производство. Павел Яблочков
Благодаря совместной работе Яблочкова и Ивана Усагина появился трансформатор, имеющий незамкнутую железную цепь, который был презентован на выставках в Париже и Петербурге. Именно парижские изобретатели приобрели патент на это устройство и ввели его в производство. Владимир Шухов
Этот представитель научного мира первым разработал рабочую крекинговую установку, посредством которой стало возможным перерабатывать нефть в бензин. Указанное устройство увидело мир в 1891 году. Владимир Зворыкин
Русский ученый изобрел кинескоп, передающее устройство и электронное телевидение, однако его работы заинтересовали только предпринимателей из США. Именно там изобретения инженера вышли в массовое производство. Сергей Лебедев
Благодаря ученому современный мир имеет автомобильные шины, а также изолирующие материалы, важные медицинские перчатки, и этим список не ограничивается. Лебедев первым создал прототип известного нам синтетического каучука, который именовали полибутадиеном. Константин Циолковский
В 1883 году ученый презентовал модель космической ракеты, явил миру математические положения ракетных моторов и описал искусственный спутник. Именно он предложил использовать многоступенчатые ракеты, а его труды относят к аэронавтике, космонавтике и ракетодинамике.]]>
Anews: последние новости
Убивать можно в двух случаях. По каким правилам живут воры в законе Эротика и мультфильмы: странные хобби мировых диктаторов Возраст согласия. В каких странах раньше всего можно заниматься сексом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Яков Бранд32
Полуголые учительницы встали на защиту коллеги67
Ургант вызвал гнев россиян своим поступком93
Путин обнадежил россиян482
Над мировой экономикой «сгустились тучи»57
Видео
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
00:49
Апокалипсис по договору: как воюют с ядерным оружием
Статьи Оружие
00:34
Умер Яков Бранд
Общество Происшествия
00:22
Ургант вызвал гнев россиян своим поступком
Шоу-бизнес
03:12
На премьером Канады нависла «угроза»
В мире Рынки
03:54
Украина подала на Россию в суд
В мире Конфликты
01:30
Капитан злополучного катамарана на Волге был пьян
Происшествия
00:27
Россия может «потерять» известного юмориста
Шоу-бизнес
01:30
Кровавая трагедия на Волге унесла 11 жизней
Происшествия Статьи
01:00
Семенович рассказала об «опухоли» груди
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение