Наши в деле: русские ученые, изменившие ход истории

Русские люди долгое время славятся своей изобретательностью, и эти известные ученые являются ярким тому примером. Эти научные работники изобрели множество технологий, которые распространились по всему миру и используются в современности.

Реализоваться деятель получил шанс лишь за границей, переехав в США и открыв там собственную фирму по производству вертолетов. Прототип винтокрылой техники он презентовал в 1910, и уже через два года он изобрел первый самолет с парой моторов. В 1939 году, находясь на территории Штатов, он смог собрать первый экспериментальный вертолет. Александр Попов

Ученый презентовал первый в мире радиоприемник перед студентами во время лекции Санкт-Петербурга , что происходило в далеком 1886 году. Опубликовать где-либо итоги своих работ деятель не мог, поскольку трудился в Морском ведомстве. Между тем, Гульельмо Маркони, итальянский радиотехник, сумел первым запатентовать изобретение позже, лишь в 1897, наладив серийное производство. Павел Яблочков

Благодаря совместной работе Яблочкова и Ивана Усагина появился трансформатор, имеющий незамкнутую железную цепь, который был презентован на выставках в Париже и Петербурге. Именно парижские изобретатели приобрели патент на это устройство и ввели его в производство. Владимир Шухов

Этот представитель научного мира первым разработал рабочую крекинговую установку, посредством которой стало возможным перерабатывать нефть в бензин. Указанное устройство увидело мир в 1891 году. Владимир Зворыкин

Русский ученый изобрел кинескоп, передающее устройство и электронное телевидение, однако его работы заинтересовали только предпринимателей из США. Именно там изобретения инженера вышли в массовое производство. Сергей Лебедев

Благодаря ученому современный мир имеет автомобильные шины, а также изолирующие материалы, важные медицинские перчатки, и этим список не ограничивается. Лебедев первым создал прототип известного нам синтетического каучука, который именовали полибутадиеном. Константин Циолковский

В 1883 году ученый презентовал модель космической ракеты, явил миру математические положения ракетных моторов и описал искусственный спутник. Именно он предложил использовать многоступенчатые ракеты, а его труды относят к аэронавтике, космонавтике и ракетодинамике.]]>