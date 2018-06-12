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Физиологи составили «фоторобот» бога
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Физиологи составили «фоторобот» бога 

Индикатор 59 минут назад
Фото: Индикатор
Американские физиологи опросили сотни человек, чтобы узнать, как, по их мнению, мог бы выглядеть бог. Ответы респондентов ученые объединили в одно изображение и получили своего рода «фоторобот» бога. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.
Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл провели исследование, в котором приняло участие 511 человек (все респонденты назвали себя христианами). Людям показывали несколько пар изображений с лицами, из каждой пары они должны были выбрать то лицо, которое больше похоже на их представление о внешности бога. Затем авторы совместили все картинки, которые выбрали респонденты, в одну — получился портрет бога, каким его видят американцы.
В исследовании приняли участие и мужчины, и женщины, представили разных рас и разных политических убеждений. В результате «портрет» бога получился разным в отдельных группах. Например, консерваторы видят бога более могущественным и более «белым», а у либералов бог более молодой и более женственный. В лице бога, полученном из ответов афроамериканцев, ученые нашли больше черт, типичных для этой расы. Ту же тенденцию ученые заметили и для разных возрастных групп: молодые участники исследования видят бога более молодым.
Для проведения исследования ученые использовали технику так называемой обратной корреляции. Сначала авторы взяли изображение «среднего американца» — лицо, полученное из 50 фотографий американцев всех рас и возрастов. Затем на него наложили «шум» — случайные помехи, искажающие лицо — и получилось 300 изображений, которые потом и показывали участникам эксперимента.
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