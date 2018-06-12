Марсоход Opportunity «сражается» с сильной пылевой бурей

Прямо сейчас ровер Opportunity, находящийся на поверхности Марса, борется с серьезной пылевой бурей. Последняя настолько сильна, что перекрывает доступ аппарата к солнечным лучам — таким образом, солнечные панели, вырабатывающие энергию и питающие внутреннюю батарею марсохода, не получают достаточно света. Инженеры NASA надеются, что роверу удастся продержаться во время бури и по-прежнему функционировать по ее окончании, передает The Verge.

Opportunity, впрочем, уже зарекомендовал себя в качестве весьма стойкого аппарата. Так, приземлившись на поверхность Красной планеты в январе 2004 года, он проработал на Марсе уже более 14 лет, при том что изначально планировалась трехмесячная миссия. Кроме того, роверу уже удалось однажды выдержать бурю — в 2007 году.

Однако, как отмечают в NASA, настоящая буря куда сильнее. Она сформировалась прямо над марсоходом 3 июня, достаточно незаметно, и быстро усилилась с тех пор. В результате небо над поверхностью Красной планеты значительно потемнело — день практически превратился в ночь. Из-за этого Opportunity генерирует как никогда мало энергии.

В таких условиях марсоход вынужден использовать резервные мощности для продолжения работы. Однако если напряжение батареи станет слишком низким, ровер не сможет связаться с инженерами на Земле до окончания бури и NASA не будет знать, в каком состоянии находится аппарат. И, соответственно, не сможет узнать о том, что ровер, к примеру, сильно охлаждается. В результате каждодневных передвижений по Красной планете Opportunity его батареи нагреваются в достаточной степени, чтобы работать в холодной марсианской среде. Однако если резервные мощности марсохода иссякнут, он больше не сможет двигаться. У ровера есть нагреватели на борту, однако им для работы также необходима энергия.

Инженеры NASA приостановили все научные работы Opportunity и выключили большинство инструментов аппарата. Основная задача ровера на данный момент — генерировать как можно больше энергии в течение дня, затем «пробуждаться» для связи с Землей и делать снимок неба, чтобы специалисты могли понять, что происходит с бурей. Сейчас марсоходу, похоже, достаточно энергии для выполнения этих базовых задач.

Как долго будет продолжаться буря, точно сказать невозможно. Пока она продолжает расти, и вполне возможно, что продлится еще около месяца или больше.