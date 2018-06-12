На Ямале ученые будут ходить по пятам за песцами

Норвегии, Франции, Германии, Польши, Канады. 9 июня первая в этом сезоне группа ученых отправилась к научно-исследовательскому стационару Еркута. А 16 июня их коллеги вылетят на полевые работы в Сабетту. Как рассказали «Красному Северу» в Научном центре изучения Арктики, комплексным экологическим исследованием Ямала займутся 32 ученых из России — Цель полевых работ в Еркуте и Сабетте — глубокое изучение наземных экосистем. Необходимо понять, как они функционируют, реагируют на изменение климата и присутствие человека, — подчеркнул заместитель директора Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН Александр Соколов . — Нам интересны взаимоотношения полевок и леммингов, лис и песцов, проникновение на Север за человеком воронов и кречетов. Эти исследования поддержаны несколькими грантами, включая поддержку Российского фонда фундаментальных исследований и правительства ЯНАО Также ямальские ученые выиграли конкурс компании «Экотон», производящий радиоошейники для наземных животных. Биологи планируют пометить ими песцов, чтобы изучить суточные перемещения арктических хищников. — Это новое исследование, — заявила ведущий научный сотрудник центра изучения Арктики Наталья Соколова . — Мы отловим песцов, наденем на них ошейники и будем ходить по их следам, изучая участки обитания животных во время размножения, виды пищи, и то, насколько влияет численность грызунов на их перемещения.