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На Ямале ученые будут ходить по пятам за песцами
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На Ямале ученые будут ходить по пятам за песцами 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
9 июня первая в этом сезоне группа ученых отправилась к научно-исследовательскому стационару Еркута. А 16 июня их коллеги вылетят на полевые работы в Сабетту. Как рассказали «Красному Северу» в Научном центре изучения Арктики, комплексным экологическим исследованием Ямала займутся 32 ученых из России, Норвегии, Франции, Германии, Польши, Канады.
— Цель полевых работ в Еркуте и Сабетте — глубокое изучение наземных экосистем. Необходимо понять, как они функционируют, реагируют на изменение климата и присутствие человека, — подчеркнул заместитель директора Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН, Александр Соколов. — Нам интересны взаимоотношения полевок и леммингов, лис и песцов, проникновение на Север за человеком воронов и кречетов.
Эти исследования поддержаны несколькими грантами, включая поддержку Российского фонда фундаментальных исследований и правительства ЯНАО.
Также ямальские ученые выиграли конкурс компании «Экотон», производящий радиоошейники для наземных животных. Биологи планируют пометить ими песцов, чтобы изучить суточные перемещения арктических хищников.
— Это новое исследование, — заявила ведущий научный сотрудник центра изучения Арктики Наталья Соколова. — Мы отловим песцов, наденем на них ошейники и будем ходить по их следам, изучая участки обитания животных во время размножения, виды пищи, и то, насколько влияет численность грызунов на их перемещения.
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