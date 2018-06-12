Аномальная зона найдена на Северном Урале

На Северном Урале рядом с перевалом Дятлова, возможно, находится заброшенная военная база.

Российский исследователь Валентин Дегтерев , похоже, разгадал тайну 59 летней давности. В 1959 году на Северном Урале при загадочных обстоятельствах погибла группа советских лыжников.

Ученый отправился на место трагедии и обнаружил загадочную местность. Мужчина утверждает, что территория Северного Урала могла быть использована для нужд полигона ядерного оружия.

— Брошенная военная база, возможно, была размещена в нескольких километрах от перевала. К ней ведут ходы под землей. На вершинах гор находятся остатки строений. Надо признать, в этом месте есть нечто невероятное, — сообщил ученый Валентин Дегтерев на страницах своего блога.

Во время экспедиции на горах увидел рисунки древних людей.