Ещё
Аномальная зона найдена на Северном Урале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аномальная зона найдена на Северном Урале 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На Северном Урале рядом с перевалом Дятлова, возможно, находится заброшенная военная база.
Российский исследователь Валентин Дегтерев, похоже, разгадал тайну 59 летней давности. В 1959 году на Северном Урале при загадочных обстоятельствах погибла группа советских лыжников.
Ученый отправился на место трагедии и обнаружил загадочную местность. Мужчина утверждает, что территория Северного Урала могла быть использована для нужд полигона ядерного оружия.
— Брошенная военная база, возможно, была размещена в нескольких километрах от перевала. К ней ведут ходы под землей. На вершинах гор находятся остатки строений. Надо признать, в этом месте есть нечто невероятное, — сообщил ученый Валентин Дегтерев на страницах своего блога.
Во время экспедиции на горах увидел рисунки древних людей.
Вечерняя Москва: последние новости
Американские ученые научились извлекать воду из жаркого воздуха пустыни Гости Московского планетария смогут увидеть Марс на максимально близком расстоянии На корабле «Союз» установлена камера
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Яков Бранд35
Полуголые учительницы встали на защиту коллеги69
Ургант вызвал гнев россиян своим поступком94
Путин обнадежил россиян486
Назван виновник трагедии на Волге42
Видео
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
00:49
Апокалипсис по договору: как воюют с ядерным оружием
Статьи Оружие
00:34
Умер Яков Бранд
Общество Происшествия
00:22
Ургант вызвал гнев россиян своим поступком
Шоу-бизнес
03:12
На премьером Канады нависла «угроза»
В мире Рынки
03:54
Украина подала на Россию в суд
В мире Конфликты
01:30
Капитан злополучного катамарана на Волге был пьян
Происшествия
00:27
Россия может «потерять» известного юмориста
Шоу-бизнес
01:30
Кровавая трагедия на Волге унесла 11 жизней
Происшествия Статьи
01:00
Семенович рассказала об «опухоли» груди
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение