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Ученые: обрушившаяся на Марс буря не закопает Opportunity
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Ученые: обрушившаяся на Марс буря не закопает Opportunity 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Последняя пылевая буря на Марсе частично перекрыла доступ марсохода Opportunity к солнечным лучам, из-за чего его миссия находится под угрозой. Однако, по мнению ученых NASA, буря не сможет закопать марсоход.
Эксперты отметили, что причина возникновения подобных штормов все еще остается неизвестной. По словам научного руководителя миссии Ричарда Зурека, ученые за 20 лет наблюдения еще не видели, чтобы «заурядный региональный шторм вырос до размеров планетарной бури».
В настоящее время исследователям пришлось перевести марсоход в энергосберегающий режим и отменить все работы, пишет «ФАН».
Стоит отметить, что марсоход не может самостоятельно обогревать себя. Ученые переживают, что если температура воздуха опустится ниже 40 градусов мороза, то батареи Opportunity могут окончательно выйти из строя.
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