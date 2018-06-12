На Марсе бушует пылевая буря. Жизнь одного из марсоходов NASA под угрозой

Американское аэрокосмическое агентство NASA приостановило все научные работы маленького марсохода «Оппортьюнити», поскольку над Долиной настойчивости (Perseverance Valley), местом, где находится аппарат, в настоящий момент бушует огромный пылевой шторм. Первые аномалии в погоде в NASA заметили еще 1 июня. За выходные шторм существенно усилился. Огромный пылевой слой навис над обширной площадью марсианской поверхности, погрузив в темноту и «Оппортьюнити».

Для ровера это оказалось очень большой проблемой. В отличие от более современного «Кьюриосити», способного работать в том числе и от РИТЭГ (радиоизотопного термоэлектрического генератора), все электричество для работы «Оппорьюнити» генерируют солнечные панели, которые накапливают энергию в батареях аппарата. Поэтому все, что снижает доступ к солнечным лучам, может создавать для ровера серьезную угрозу.

По информации ученых, по состоянию на пятницу, 8 июня, буря покрывала более 18 миллионов квадратных километров планеты — это больше, чем вся Северная Америка.

Как отмечают в NASA, гигантские пыльные бури, подобные этой, на Марсе хоть и редкое, но обычное явление. Такие штормы могут возникать внезапно и длятся неделями или даже месяцами. «Оппортьюнити» ранее тоже приходилось сталкиваться с этими погодными явлениями. Например, в 2007 году гигантский пылевой шторм накрыл еще более крупную площадь поверхности планеты, заставив ученых на две недели перевести ровер в режим минимального функционирования. Центр управления даже прекратил на несколько дней радиокоммуникации с аппаратом, для того чтобы сэкономить запасы его энергии.

Однако нынешний шторм, говорят в NASA, оказался еще мощнее. По состоянию на 10 июня пылевая буря практически удвоила уровень непрозрачности атмосферы по сравнению с явлением 2007 года. Она описывается коэффициентом тау. В 2007 году этот коэффициент достигал максимального значения в 5,5 тау; нынешний шторм показывает 10,8 тау.

В NASA заметили существенное снижение уровня мощности у ровера 6 июня. После этого марсоход было решено перевести в так называемый кризисный режим. Поскольку вся электроника «Оппортьюнити» полагается на солнечную энергию, ровер оказался не в состоянии обеспечить нужный уровень обогрева для своих батарей.

Обогрев батарей — процесс достаточно энергоемкий, поэтому роверу необходимо иметь как можно больше запасов энергии для правильной работы. В NASA считают, что основной причиной выхода из строя марсохода «Спирит» явилась невозможность сбора достаточного уровня солнечной энергии для поддержки питания критически важной для выживания машины системы обогрева ее батарей.

Данные, поступающие с датчиков «Оппортьюнити», говорят о том, что текущая температура «за бортом» марсохода составляет около -29 градусов Цельсия. Минимально возможный для функционирования ровера уровень температуры составляет около -40 градусов Цельсия. Ученые из NASA отмечают, что пылевой шторм все-таки создает для ровера некоторую пользу. Пыль блокирует солнечные лучи, но в то же время и поглощает их тепло, что в общем повышает температуру окружающей среды вокруг марсохода.

Есть и еще один признак, обещающий для «Оппортьюнити» удачный выход из кризисной ситуации. В NASA сообщают, что 10 июня получили радиосообщение от ровера, что может говорить о том, что у аппарата по-прежнему имеется достаточный объем энергии для коммуникации.

Сколько еще продлится пылевая буря — может, недели, а может, и месяцы — в NASA не знают, но будут продолжать мониторинг.

Даже если «Оппортьюнити» не переживет эту бурю, этот марсоход уже успел внести существенный вклад в исследование Марса, превзошедший все ожидания. Изначально рассчитанный на работу в течение 90 дней, ровер проводил научные исследования Красной планеты в течение 14 лет.